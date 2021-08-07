Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

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Девушка не согласилась стричь ребенка в парикмахерской за 450 рублей, после чего ей крикнули: «понаехала, нищета!».

Туристка с русского материка оказалась шокирована «гостеприимным» сервисом по-крымски. Девушка хотела подравнять ребенку волосы, но ее не устроила стоимость услуги в парикмахерской – 450 рублей, после чего одна из сотрудниц ей крикнула вслед: «понаехала, нищета!»

«Когда мы шли на рынок, то зашли по дороге и в парикмахерскую. Решили Катюше перед школой подравнять волосы. Такого хамства мы не ожидали. Нам сказали, что подравнять волосы стоит 450 рублей. Я ответила, что это дороги и мы пойдем в другую парикмахерскую. Когда мы вышли, в этот момент вылетела девушка и крикнула вслед: понаехала, нищета! Такой реакции я вообще не ожидала», - рассказала девушка на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Инцидент Крым и Севастополь».

В тексте использованы материалы: Форпост

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