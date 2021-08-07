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Коронавирус в Крыму

Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19

Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19

фото © strana.ua

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 209 случаев заболевания COVID-19, это максимальное суточное количество за все время пандемии.

Об этом сообщает сводка федерального штаба по заболеваемости.

Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 6 августа, и составил 198 случаев.

Также по информации федерального штаба, в Севастополе за сутки умерли семь человек. Всего в городе с начала пандемии выявлено 22 060 случаев заболевания, выздоровели за весь период 19 128 человек. Умерли – 896. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе. За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.

В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте. В столице Крыма проверяют соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и на транспорте.

Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя. Строительство собственного завода по производству медицинского кислорода признано нецелесообразным.

Сводка о новых заражениях в Крыму. Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

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