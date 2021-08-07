Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 7 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 7 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (в г.Севастополь чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 25 до 28, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 86 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью около 24 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью около 26 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 34, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 96 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 24, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 27, в Ялте - 26 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.
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