Пенсионерка из Севастополя пожаловалась на кражу денег торговкой меда

Люди, которые занимались торговлей медом, могли украсть у пожилой женщины из Севастополя деньги, предназначенные для похорон, сообщили авторы телеграм-канала «Mash на волне».

Отмечается, что всего четыре литра меда в итоге вышли для женщины на 200 тысяч рублей. 1 августа 81-летняя Анна Федоровна увидела торговку, предлагавшую мед. Она решила, что купить товар за четыре тысячи – хорошее предложение. Однако продавщица напросилась зайти за средствами по месту жительства, где по разным поводам просила хозяйку уйти: то просила тряпку, то пустой бутыль взамен.

В итоге продавщица поспешила ретироваться, забыв отдать пожилой женщине литр меда. Тогда пожилая женщина бросилась за торговкой и не закрыла двери. Вернувшись, она увидела, что похоронных денег нет.

В настоящее время, пишет телеграм-канал, полиция ищет воровку и ее возможных сообщников.

Аналогичный случай произошел в Севастополе в ноябре 2019 года. Тогда банка меда обошлась севастопольскому пенсионеру в 60 тысяч рублей. 34-летний житель Севастополя пришел в дом 83-летнего пенсионера под видом продавца меда.

Пенсионеру мед понравился, и он решил его купить. Мужчина пошел в комнату за деньгами, злоумышленник проследил за ним и выяснил, где он хранит сбережения.

Когда дедушка принес деньги, незнакомец спросил, нет ли у него ненужных пустых банок, которые тот мог бы ему отдать. Пока пенсионер искал тару, злоумышленник незаметно проник в соседнюю комнату, похитил деньги, которые там были – а это 60 тысяч рублей – и скрылся.

Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району. Оперуполномоченным уголовного розыска удалось быстро установить личность злоумышленника и задержать его. Как выяснилось, 34-летний житель города уже был судим за разбой, кражу и грабеж.

На него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», сообщала пресс-служба УМВД по Севастополю.

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