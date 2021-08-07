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Общество

Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму

17:29 суббота, 7 августа 2021
Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму

фото © Вести Крым

В этот раз «жертвами» оказались туристы, взобравшиеся на вершину Ай-Петри.

На вершине горы Ай-Петри в Крыму туристов по-настоящему атакуют мошки.

«Вести-Крым» в своем телеграм-канале пишут, что, предположительно, речь идет о клопах-кружевницах, которые сотнями набрасываются с разных сторон, устраиваясь как на одежде, так и на коже, больно впиваясь в нее.

«Укусы по ощущениям сопоставимы с комариными, но так как они садятся целым роем, то зуд нетерпимый», - пожаловались очевидцы.

Ранее СМИ писали о том, что Крым атакуют полчища комаров, их начали истреблять биологическими препаратами. При этом кровопийцы могут заразить людей опасной лихорадкой.

Затем стало известно, что людей начали атаковать еще и божьи коровки.

Кроме того, стало известно, что смертельно опасные пауки расплодились в Крыму. Если раньше они селились в степях и у водоемов, то теперь обитают ближе к людям.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

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