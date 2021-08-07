Общество
Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму
фото © Вести Крым
В этот раз «жертвами» оказались туристы, взобравшиеся на вершину Ай-Петри.
На вершине горы Ай-Петри в Крыму туристов по-настоящему атакуют мошки.
«Вести-Крым» в своем телеграм-канале пишут, что, предположительно, речь идет о клопах-кружевницах, которые сотнями набрасываются с разных сторон, устраиваясь как на одежде, так и на коже, больно впиваясь в нее.
«Укусы по ощущениям сопоставимы с комариными, но так как они садятся целым роем, то зуд нетерпимый», - пожаловались очевидцы.
Ранее СМИ писали о том, что Крым атакуют полчища комаров, их начали истреблять биологическими препаратами. При этом кровопийцы могут заразить людей опасной лихорадкой.
Затем стало известно, что людей начали атаковать еще и божьи коровки.
Кроме того, стало известно, что смертельно опасные пауки расплодились в Крыму. Если раньше они селились в степях и у водоемов, то теперь обитают ближе к людям.
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