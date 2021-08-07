Крымских школьников массово отправляют в ряды «Юнармии»

До конца 2024 года в ряды «Юнармии» планируется принять 10% крымских школьников.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

«Для достижения необходимых показателей нам необходимо, прежде всего, заинтересовать детей, а также показать родителям, насколько положительно влияет общественное движение на формирование характера и жизненных целей. «Юнармия» накладывает определенную ответственность на детей, мотивирует их учиться лучше. Директорам школ нужно давать разъяснения о деятельности юнармейского движения, чтобы родители понимали, что ребенок занимается полезным делом», – отметила вице-премьер.

Елена Романовская также добавила, что «создание военно-патриотического лагеря «Авангард» позволит усилить проводимую работу по патриотическому воспитанию детей».

По ее информации, «в лагере будут проводиться обучающие сборы в течение учебного года, военно-патриотические смены в период школьных каникул, а также краткосрочные курсы повышения квалификации».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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