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Коронавирус в Крыму

Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины

14:24 суббота, 7 августа 2021
Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины

фото © Новости Крыма

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.

«Мы столкнулись с тем, что трудно сосчитать, сколько людей получило такую вакцину. Сейчас, по данным официальной статистики, это лишь немного больше пятисот человек – они выехали, получили вакцину и затем вернулись обратно. Им предлагаются почти все вакцины… Moderna, Pfizer или CoronaVac. Большая часть людей выезжает и может получить эту услугу в обычном заведении здравоохранения не демонстрируя, что это перемещенное лицо, или человек, который сейчас живет на оккупированной территории», – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что услуга вакцинации является доступной и бесплатной.

«Мы сейчас сделали определенную инфраструктуру в ближайших областях: это Херсонская область, Донецкая, Луганская области. И поэтому, выезжая из этих областей, можно вакцинироваться используя обычные, рутинные процедуры», – добавил он.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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