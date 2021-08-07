Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе ● В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте ● Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя
Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины
фото © Новости Крыма
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.
«Мы столкнулись с тем, что трудно сосчитать, сколько людей получило такую вакцину. Сейчас, по данным официальной статистики, это лишь немного больше пятисот человек – они выехали, получили вакцину и затем вернулись обратно. Им предлагаются почти все вакцины… Moderna, Pfizer или CoronaVac. Большая часть людей выезжает и может получить эту услугу в обычном заведении здравоохранения не демонстрируя, что это перемещенное лицо, или человек, который сейчас живет на оккупированной территории», – сказал Кузин.
Он подчеркнул, что услуга вакцинации является доступной и бесплатной.
«Мы сейчас сделали определенную инфраструктуру в ближайших областях: это Херсонская область, Донецкая, Луганская области. И поэтому, выезжая из этих областей, можно вакцинироваться используя обычные, рутинные процедуры», – добавил он.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.
Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе. За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.
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Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.
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