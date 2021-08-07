Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19

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Медики за минувшие сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общие число летальных случаев в республике – 1 855. За минувшие сутки в Крыму подтверждено 384 новых случая, всего в республике выявлено 62 454 случая. Выздоровели 52 378 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса за неделю – 73 пациента. В середине июля был установлен антирекорд: за 17 июля было подтверждено 409 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 209 случаев заболевания COVID-19, это максимальное суточное количество за все время пандемии.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.

Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе. За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.

В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте. В столице Крыма проверяют соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и на транспорте.