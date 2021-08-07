Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +29
море +27

Коронавирус в Крыму

Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19

17:51 суббота, 7 августа 2021
Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19

фото © Новости Крыма

Медики за минувшие сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общие число летальных случаев в республике – 1 855. За минувшие сутки в Крыму подтверждено 384 новых случая, всего в республике выявлено 62 454 случая. Выздоровели 52 378 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса за неделю – 73 пациента. В середине июля был установлен антирекорд: за 17 июля было подтверждено 409 случаев COVID-19. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 209 случаев заболевания COVID-19, это максимальное суточное количество за все время пандемии.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.

Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе. За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.

В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте. В столице Крыма проверяют соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и на транспорте.

Происшествия
Скандал в лагере «Ласпи»: в Севастополе выясняют, кто мучил ребенка

Скандал в лагере «Ласпи»: в Севастополе выясняют, кто мучил ребенка

Власти Севастополя проверяют информацию об издевательствах над ребенком в детском лагере «Ласпи», которая в субботу появилась в крымских пабликах.

Общество
Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму

Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму

В этот раз «жертвами» оказались туристы, взобравшиеся на вершину Ай-Петри.

Курортный сезон
Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

Девушка не согласилась стричь ребенка в парикмахерской за 450 рублей, после чего ей крикнули: «понаехала, нищета!».

Власть
В Севастополе меняется схема движения по Ялтинскому кольцу

В Севастополе меняется схема движения по Ялтинскому кольцу

С 7 августа на Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации