Какой сегодня праздник 7 августа

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Сегодня, 7 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Успение праведной Анны, матери Богородицы

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не может приносить жертву Богу.

Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана — им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Марией.

День холостяка

День холостяка зародился в стране, где больше всего неженатых мужчин, а именно в Китае. Связано это не только с тем, что там самое большое население, но и с демографической ситуацией в стране.

Дело в том, что в 70-е годы в Китае был введен закон «Одна семья, один ребенок». Девочек рождалось меньше, чем мальчиков (на 1000 приходилось 885). Это привело к тому, что у миллионов мужчин возникли проблемы с созданием семьи.

День холостяка празднуется в мире 11 ноября, но в Европе, дату перенесли на 7 августа. Интересно то, что нередко праздник называют «днем одиночек», так он адаптируется под другие культуры, ведь девушки хотят найти свою любовь не меньше мужчин.

Анна Холодница (Анна Летняя)

Народный праздник «Анна Летняя» отмечается 7 августа (по старому стилю - 25 июля). Он посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Другие названия праздника: «Макар», «Анна и Макарий», «Анна Холодная», «Зимоуказница». По этому дню предсказывали время наступления и характер будущей зимы. Продолжалась жатва. 7 августа также отмечали свой праздник странники, или как их называли в народе, «калики перехожие»

Также сегодня, 7 августа, отмечают такие праздники:

- День службы специальной связи и информации при ФСО РФ

- День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции РФ

- День собирания звезд

- День профессионального оратора (Professional Speakers Day)

- День малины в креме (National Raspberries in Cream Day) в США

- День «Пурпурного сердца» (Purple Heart Day) в США

- День ассирийских мучеников

- День маяка (National Lighthouse Day) в США

- День независимости Кот-д'Ивуара

- День ручного ткацкого станка в Индии

- Годовщина битвы при Бояка в Колумбии

Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Евпраксия, Анна, Христофор, Аттал, Бландина, Вивлия (Библия, Библеида, Вивлеида), Виттий, Епагаф, Матур, Олимпиада, Понтин, Санкт (Сакт).

Что происходило 7 августа в прошлые годы

1782 - на Сенатской площади в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».

1840 - в Британии детам запретили осваивать профессию трубачистов.

1858 - город Оттава выбран английской королевой Викторией в качестве столицы Канады.

1932 - в СССР принят печально известный «закон о трех колосках»: по этому закону введена смертная казнь за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах.

1960 - революционный лидер Кубы Фидель Кастро объявил о национализации всех американских предприятий.

1960 - африканское государство Кот-двЂ™Ивуар провозгласил независимость от Франции.

1968 - толпа демонстрантов в Лондоне забросала камнями посольство СССР (участники пикета выражали протест против притеснений украинских поэтов и писателей).

1985 - медийная корпорация Би-би-си отказалась показать документальный фильм о событиях в Северной Ирландии, в ответ на это британские журналисты провели однодневную забастовку.

1988 - австралийский медийный магнат Руперт Мердок увеличивает свою империю и покупает самый массовый американский журнал «TV Guide».

1990 - ООН ввела экономические санкции против Ирака, это был ответ на агрессию Ирака против Кувейта.

1993 - в Лондоне часть королевского Букингемского дворца открылась для туристов.

1998 - совершены теракты против посольств США в Кении и Танзании (погибло около 250 и ранено более 4000 человек), ответственность взяла на себя «Исламская армия освобождения святых мест».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 августа. Какие праздники будут завтра?

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