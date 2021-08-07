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Происшествия

ЧП в Балаклаве: на рассвете в бухте полыхал катер

ЧП в Балаклаве: на рассвете в бухте полыхал катер

фото © МЧС Севастополя

Частное маломерное судно сгорело утром в субботу на набережной Назукина в Балаклаве, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС России.

Информация о происшествии поступила в службу спасения в 5:45 минут. К месту пожара оперативно направились два отделения пожарно-спасательной части.

«По прибытии обнаружено, что горит частное маломерное судно. На месте сформировано одно газодымозащитное звено. На тушение подан ствол высокого давления. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

Полная ликвидация пожара заняла около часа. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют эксперты.

Как сообщалось, в конце июля у берегов Севастополя потерпело бедствие прогулочное судно с людьми.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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