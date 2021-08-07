Происшествия
ЧП в Балаклаве: на рассвете в бухте полыхал катер
фото © МЧС Севастополя
Частное маломерное судно сгорело утром в субботу на набережной Назукина в Балаклаве, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС России.
Информация о происшествии поступила в службу спасения в 5:45 минут. К месту пожара оперативно направились два отделения пожарно-спасательной части.
«По прибытии обнаружено, что горит частное маломерное судно. На месте сформировано одно газодымозащитное звено. На тушение подан ствол высокого давления. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.
Полная ликвидация пожара заняла около часа. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют эксперты.
Как сообщалось, в конце июля у берегов Севастополя потерпело бедствие прогулочное судно с людьми.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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