Задушивший свою дочь крымчанин получил срок

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13 лет колонии строгого режима получил житель Бахчисарая за убийство своей полуторагодовалой дочери.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СРК по РК и Севастополю.

Тело девочки было обнаружено 3 января 2021 года дома. Прибывшие на место специалисты осмотрели место преступления и тело девочки, на котором первично не были обнаружены следы насильственной смерти. Кроме того, в расследование дела пытался вмешаться отец ребенка, постоянно выдвигая новые версии произошедшего и пытаясь вывести следствие на ложный след.

«Результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. В ходе совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им убийства ребенка. Следствием и судом установлено, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу», - сообщают силовики.

На допросе отец подтвердил показания, после чего решением суда он был взят под стражу и направлен в следственный изолятор, где он находится по сегодняшний день

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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