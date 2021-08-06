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Коронавирус в Крыму

В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте

В столице Крыма проверяют соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и на транспорте.

По словам начальника местного управления административных органов Сергея Роика, чтобы усилить эту работу, в городе увеличили число проверяющих.

По его словам, число специальных мобильных групп, ведущих мониторинг, увеличили до двух десятков, и распредели по маршрутам общественного транспорта, крупным торгово-развлекательным центрам, а также по всему городу. Такие проверки проводятся ежедневно в  сетевых магазинах и магазинах стройматериалов, объектах общественного питания, салонах красоты и в других местах, где бывает большое число людей.

«Если в ходе проверок выявляются нарушения - составляется акт обследования, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок в один день на исправление замечаний. По истечении указанного времени, если требования по устранению нарушений не выполнены, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности», - пояснил Роик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

В Крыму почти 400 «тяжелых» пациентов с COVID-19. В крымских больницах на стационарном лечении находятся 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В Симферополе рабочие в масках будут ремонтировать ковидные палаты. Во втором симферопольском клиническом роддоме, который в настоящее время перепрофилирован под коронавирусный госпиталь, до конца года проведут капитальный ремонт системы вентиляции помещений.

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