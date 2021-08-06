В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте

В столице Крыма проверяют соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и на транспорте.

По словам начальника местного управления административных органов Сергея Роика, чтобы усилить эту работу, в городе увеличили число проверяющих.

По его словам, число специальных мобильных групп, ведущих мониторинг, увеличили до двух десятков, и распредели по маршрутам общественного транспорта, крупным торгово-развлекательным центрам, а также по всему городу. Такие проверки проводятся ежедневно в сетевых магазинах и магазинах стройматериалов, объектах общественного питания, салонах красоты и в других местах, где бывает большое число людей.

«Если в ходе проверок выявляются нарушения - составляется акт обследования, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок в один день на исправление замечаний. По истечении указанного времени, если требования по устранению нарушений не выполнены, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности», - пояснил Роик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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