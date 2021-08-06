Происшествия
В Севастополе вблизи оживленной трассы обнаружили бомбу
В Севастополе на строительном объекте вблизи трассы и парка обнаружили боеприпас, радиус разлета осколков которого при подрыве превышает километр.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю.
Опасной находкой оказалось наследие Второй мировой войны – немецкая авиабомба SC-250 весом четверть тонны. Такие использовались для бомбардировки населенных пунктов и при подрыве имели радиус разлета осколков 1 213 м. Когда строители обнаружили ее лежащей в грунте на глубине всего лишь метр, то сразу же сообщили в экстренные службы.
На место прибыли пиротехники, сотрудники аварийно-спасательного отряда и полиция. Специалисты обследовали конструктивные элементы снаряда и пришли к выводу, что его состояние позволяет осуществить транспортировку в отдаленное и безопасное место для последующей утилизации.
«Боеприпас находился вблизи оживленной трассы, недалеко от Парка Победы. На время работ автомобильное движение в районе опасной зоны было приостановлено силами ГИБДД. Доступ пешеходов в парк ограничен», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники МЧС обезвредили еще одну бомбу, на этот раз советского производства – стокилограммовую ФАБ-100. Обнаружили ее неподалеку от железнодорожной станции «Мекензиевы горы», причем тоже во время проведения строительных работ. Этот боеприпас пиротехники извлекли из грунта довольно быстро и вывезли, чтобы ликвидировать на удаленном полигоне.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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