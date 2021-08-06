В Севастополе сторожем назначили ранее судимого за кражу

Сторож одного из городских пляжей присвоил сумку отдыхающего, в которой находилось 10 000 рублей. Как было установлено в ходе расследования, кадровая политика оператора пляжа была по меньшей мере странной.

Детали интересного происшествия сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Во время ночного обхода вверенной ему территории 56-летний сторож увидел на берегу моря оставленную без присмотра сумку – и у него, говоря профессиональным юридическим языком, «созрел преступный умысел». Сторож присвоил сумку и скрылся с добычей, в содержимом которой обнаружил и потратил на собственные нужды 10 тысяч рублей.

Вероломный сторож был задержан сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району. Как оказалось, ранее сторож уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. По какой причине гражданин с таким интересным прошлым был назначен отвечать за сохранность городского пляжа – в точности не известно.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в соответствии с которой его могут лишить прогулок у моря на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в Севастополе очень невнимательный вор выбросил портмоне с деньгами, которые не смог в нем найти. Зато нашел кредитную карту, которой на свою беду расплатился в магазине – чем упростил задачу следствию. Ранее ForPost сообщал о еще одном примечательном эпизоде в криминальной жизни города-героя – похитившая блендер 22-летняя преступница не смогла воспользоваться добычей, так как забыла краденое в такси.

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