Происшествия
В Севастополе обезвредили вооруженного ножом самоубийцу
Благодаря опыту и выучке сотрудники Росгвардии обезвредили, оказали медицинскую помощь и сдали на руки медикам гражданина, который активно старался покончить с собой на одной из улиц Севастополя.
Как сообщает пресс-служба ведомства, к ним поступил сигнал о местном жителе 1979 года рождения, который размахивал чем-то, похожим на нож, и угрожал принародно свести счеты с жизнью.
Прибыв на место происшествия, правоохранители в самом деле обнаружили неадекватного мужчину, с которым вступили в переговоры, призывая поберечь свою единственную жизнь. Гражданин с ножом этим уговорам не внял, поэтому его просто обезоружили.
Оказав несостоявшемуся самоубийце доврачебную помощь, росгвардейцы передали его бригаде медиков.
Напомним, ранее в акватории бухты Омега сотрудники полиции задержали отдыхающего, который наточил нож о камень, около получаса поплавал с ним в море, а затем начал размахивать привязанным к руке ножом, крича о предателях Родины и «преследующих по ночам беспредельщиках».
Схожий инцидент произошел в мае на Северной стороне Севастополя. Местные жители тогда сняли видео, на котором пожилой мужчина с орденами на груди, угрожая ножом, преследовал одного из сотрудников пожарной части. Угомонить агрессивного пенсионера удалось лишь при помощи спецсредств и табуретки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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