Происшествия
В Севастополе бывший работник украл электроинструментов на 80 тысяч рублей
Злоумышленником оказался бывший работник строительной бригады, знавший, где хранилось имущество.
Ночью 29-летний местный житель забрался на территорию строящегося дома, повредил входную дверь и проник внутрь. В помещении он обнаружил и похитил электроинструменты: перфоратор, дрель, шлифовальную машинку и лазерный уровень общей стоимостью 80 тысяч рублей. Часть похищенного имущества мужчина успел сбыть, а вырученные преступным путем деньги потратить.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Евпатории алкоголики украли школьный забор и сдали на металлолом. Сотрудники МВД Евпатории изобличили воров, который украли секции металлического забора, установленного вокруг одного из учебных заведений города. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Супружеская пара похищала у пенсионерки деньги на погашение кредита. В Крыму суд рассмотрит дело супружеской пары, похищавшей деньги на погашение кредита у пенсионерки.
В Крыму банда налетчиков пойдет за решетку за грабеж стариков. В Симферополе приговорили к тюремным срокам банду налетчиков, о вынесении приговора Киевским районным судом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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В районе Судака балерина Большого театра Мария Кабанова сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке с сыпучим грунтом.
Ливни и град ожидаются в Крыму в выходные
Обильные осадки ожидаются в некоторых районах Крыма 7 и 8 августа.
В Крыму после наводнения снова открыли все пляжи
На полуострове открыли все пляжные территории, купание на которых было запрещено после наводнения, вызванного обильными ливнями в июле текущего года.
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В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
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Когда в Крыму станет прохладнее
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Сводка о новых заражениях в Крыму
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