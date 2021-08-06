В Севастополе бывший работник украл электроинструментов на 80 тысяч рублей

Злоумышленником оказался бывший работник строительной бригады, знавший, где хранилось имущество.

Ночью 29-летний местный житель забрался на территорию строящегося дома, повредил входную дверь и проник внутрь. В помещении он обнаружил и похитил электроинструменты: перфоратор, дрель, шлифовальную машинку и лазерный уровень общей стоимостью 80 тысяч рублей. Часть похищенного имущества мужчина успел сбыть, а вырученные преступным путем деньги потратить.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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