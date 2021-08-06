Власть
В Севастополе больше половины выпускников автошкол не знают ПДД
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Только треть экзаменованных Госавтоинспекцией Севастополя в 2021 году выпускников автошкол сдали практический экзамен – «вождение» с первой попытки. Остальным бороться за получение прав приходилось повторно, причем не один раз. Все из-за распространенных грубых ошибок, которые допускаются начинающими водителями на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
«Анализ итогов сдачи экзаменов указывает на недостаточный уровень практических навыков кандидатов в водители транспортных средств. Распространенными грубыми ошибками на экзамене являются непредставление преимущества в движении во время перестроения, проезда перекрестков, развороте, проезде пешеходных переходов, неправильно выбранный боковой интервал <…> Имеют место факты проезда на запрещающий сигнал светофора», – отмечается в сообщении.
Ошибки на регулируемых перекрестках, как правило, допускаются в случаях, когда направление движения по полосе регулируется стрелкой в дополнительной секции светофора. Часто начинающие водители продолжают движение и поворачивают даже тогда, когда такая стрелка уже помигала и выключилась. Каждый такой поворот – однозначный провал экзамена.
Также в числе самых частых ошибок – движение задним ходом без включения указателя поворота или включение его не заблаговременно, как того требуют ПДД. Распространенной ошибкой начинающих водителей, которые сдают экзамен на авто с механической трансмиссией, является неуверенное использование механизмов управления. В результате эксперты фиксируют резкий старт и резкое торможение, неплавный ход транспортного средства, что нередко сопряжено с неправильным переключением передачи во время движения.
Всего за прошедшие месяцы 2021 года теорию с первого раза сдали 78% экзаменованных, а практику только 29%.
Напомним, пересдача практического экзамена возможна как минимум через неделю и не позднее 60 суток. Если же экзамен не сдан с трех и более попыток, повторное проведения испытаний назначается не ранее чем через месяц (и не позднее трех).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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