В Севастополе больше половины выпускников автошкол не знают ПДД

фото © rg.ru

Только треть экзаменованных Госавтоинспекцией Севастополя в 2021 году выпускников автошкол сдали практический экзамен – «вождение» с первой попытки. Остальным бороться за получение прав приходилось повторно, причем не один раз. Все из-за распространенных грубых ошибок, которые допускаются начинающими водителями на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Анализ итогов сдачи экзаменов указывает на недостаточный уровень практических навыков кандидатов в водители транспортных средств. Распространенными грубыми ошибками на экзамене являются непредставление преимущества в движении во время перестроения, проезда перекрестков, развороте, проезде пешеходных переходов, неправильно выбранный боковой интервал <…> Имеют место факты проезда на запрещающий сигнал светофора», – отмечается в сообщении.

Ошибки на регулируемых перекрестках, как правило, допускаются в случаях, когда направление движения по полосе регулируется стрелкой в дополнительной секции светофора. Часто начинающие водители продолжают движение и поворачивают даже тогда, когда такая стрелка уже помигала и выключилась. Каждый такой поворот – однозначный провал экзамена.

Также в числе самых частых ошибок – движение задним ходом без включения указателя поворота или включение его не заблаговременно, как того требуют ПДД. Распространенной ошибкой начинающих водителей, которые сдают экзамен на авто с механической трансмиссией, является неуверенное использование механизмов управления. В результате эксперты фиксируют резкий старт и резкое торможение, неплавный ход транспортного средства, что нередко сопряжено с неправильным переключением передачи во время движения.

Всего за прошедшие месяцы 2021 года теорию с первого раза сдали 78% экзаменованных, а практику только 29%.

Напомним, пересдача практического экзамена возможна как минимум через неделю и не позднее 60 суток. Если же экзамен не сдан с трех и более попыток, повторное проведения испытаний назначается не ранее чем через месяц (и не позднее трех).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Железную дорогу в Инкермане спроектируют за 140 млн рублей. Железнодорожная ветка пройдет в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.

В Ялте пообещали запустить новые автобусы по четырем маршрутам. Еще 27 новых автобусов выйдут к концу недели на маршруты №7 «Васильевка — 10-й микрорайон», №8 «10-й микрорайон — к/т Спартак», №9 «ул. Сеченова — пятый квартал», №24 «Поляна сказок — к/т Спартак».

Крымскую железную дорогу ждет модернизация. На Крымской железной дороге впервые на должность помощника машиниста принята женщина.

Уже в четверг Ялтинское кольцо в Севастополе закроют на два года. С 5 августа в Севастополе закроют на реконструкцию Ялтинское кольцо, сообщает «НТС». Работы будут продолжаться почти два года – до мая 2023 года.