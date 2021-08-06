Власть
В Крыму создали комиссию по противодействию экстремизму
Глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в регионе.
Этот совещательный орган образован в целях «обеспечения реализации государственной политики противодействия экстремизму на территории полуострова и обеспечения общественной безопасности и правопорядка».
Комиссия будет действовать во взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также общественными организациями и объединениями.
Председателем комиссии стал вице-премьер РК Михаил Назаров, а зампредом — глава Госкомнаца Айдер Типпа.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе сторожем назначили ранее судимого за кражу. Сторож одного из городских пляжей присвоил сумку отдыхающего, в которой находилось 10 000 рублей. Как было установлено в ходе расследования, кадровая политика оператора пляжа была по меньшей мере странной.
В Крыму сожгли полцентнера сыров и сушеного мяса. Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Евпатории и Саках более 40 кг санкционных продуктов, подлежащих уничтожению.
На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку. Российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма, сообщает правозащитная организация ZMINA со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.
В Крым не пустили грузовик с курами. На Крымском мосту задержали грузовой автомобиль, водитель которого пытался ввезти на территорию Крыма 300 голов куры-молодки, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе
За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.
Массовые отключения в Крыму: часть Симферополя и пригород без воды
Сразу несколько поселков под Симферополем, а также десятки улиц города остались без воды из-за аварий и ремонтов.
Сводка о новых заражениях в Крыму
Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
3 августа
Когда в Крыму станет прохладнее
2 августа
Миллионы туристов могут убить Крым
Миллионные туристические потоки на Крымский полуостров могут создать трудности для транспортной инфраструктуры полуострова и негативно сказаться на природе.