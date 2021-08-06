В Крыму создали комиссию по противодействию экстремизму

Глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в регионе.

Этот совещательный орган образован в целях «обеспечения реализации государственной политики противодействия экстремизму на территории полуострова и обеспечения общественной безопасности и правопорядка».

Комиссия будет действовать во взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также общественными организациями и объединениями.

Председателем комиссии стал вице-премьер РК Михаил Назаров, а зампредом — глава Госкомнаца Айдер Типпа.

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