В Крыму раскрыли сеть подпольных казино

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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали организаторов сети подпольных игровых залов в Симферополе, сообщили в пресс-службе крымского главка СК.

«Группа лиц, заранее четко распределив роли, в нарушение законодательства с февраля текущего года организовала сеть подпольных игровых залов на территории города Симферополя. Помещения располагались на улицах Проездная, Киевская, Кирова, Ленина, Залесская, по проспекту Победы. Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также игрового оборудования», – говорится в сообщении.

В результате спецоперации сотрудники УФСБ России по Крыму и крымского главка Следственного комитета при силовой поддержке ОМОН Росгвардии пресекли деятельность подпольных игровых залов

Подозреваемыми по делу проходят пять человек – трое мужчин, один из которых – житель Москвы, и две женщины.

В ходе обысков изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование.Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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