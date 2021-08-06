В Крыму после наводнения снова открыли все пляжи

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На полуострове открыли все пляжные территории, купание на которых было запрещено после наводнения, вызванного обильными ливнями в июле текущего года.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления в связи с ухудшением качества морской воды, восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, всего в Российской Федерации функционирует 1792 пляжа.

«Из них 397 в Республике Крым и 322 в Краснодарском крае. Они внесенных в реестры зон отдыха, на которых официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах для взрослых и детей», - уточнили в ведомстве.

В конце июня - начале июля по разным странам мира прокатилась волна ливневых дождей и вызванных ими подтоплений. На юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты. В Крыму и Краснодарском крае были объявлены режимы ЧС. На полуострове наводнения произошли в Керчи, Большой Ялте, Бахчисарайском районе. На Кубани эпицентр пришелся на Сочи. Также обильные осадки прошли в Москве, Казани и других регионах. Сильные дожди прошли и в США, Китае, Новой Зеландии и других странах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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