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Происшествия

В горах Крыма спасли балерину Большого театра

17:28 пятница, 6 августа 2021
В горах Крыма спасли балерину Большого театра

фото © Крымспас

В районе Судака балерина Большого театра Мария Кабанова сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке с сыпучим грунтом.

Эвакуировать артистку пришлось с применением альпинистского снаряжения, рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

«Я не видела раньше сразу шесть героев одновременно, все как на подбор: сильные, смелые, благородные, вежливые, мудрые и даже красивые. Круче любых спасателей Малибу. Мне было все равно кто меня спасет, но, когда это так галантно, профессионально, красиво и весело — даже забываешь, что совсем недавно еще молилась, кричала, плакала и паниковала. Вы — мои герои!», — написала на своей странице в соцсети Кабанова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек. Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних.

В Феодосии спасли застрявшего на опасном склоне туриста. Спасатели эвакуировали туриста с крутого осыпного склона мыса Хамелеон в Феодосии.

В Крыму на опасном участке горы Караул-Оба спасли очередную туристку. В Судаке женщина получила травму ноги во время прогулки на горе Караул-Оба.

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В горах Крыма спасли балерину Большого театра

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