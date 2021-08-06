Происшествия
В горах Крыма спасли балерину Большого театра
фото © Крымспас
В районе Судака балерина Большого театра Мария Кабанова сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке с сыпучим грунтом.
Эвакуировать артистку пришлось с применением альпинистского снаряжения, рассказали в пресс-службе МЧС по РК.
«Я не видела раньше сразу шесть героев одновременно, все как на подбор: сильные, смелые, благородные, вежливые, мудрые и даже красивые. Круче любых спасателей Малибу. Мне было все равно кто меня спасет, но, когда это так галантно, профессионально, красиво и весело — даже забываешь, что совсем недавно еще молилась, кричала, плакала и паниковала. Вы — мои герои!», — написала на своей странице в соцсети Кабанова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек. Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних.
В Феодосии спасли застрявшего на опасном склоне туриста. Спасатели эвакуировали туриста с крутого осыпного склона мыса Хамелеон в Феодосии.
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В горах Крыма спасли балерину Большого театра
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