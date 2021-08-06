В горах Крыма спасли балерину Большого театра

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В районе Судака балерина Большого театра Мария Кабанова сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке с сыпучим грунтом.

Эвакуировать артистку пришлось с применением альпинистского снаряжения, рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

«Я не видела раньше сразу шесть героев одновременно, все как на подбор: сильные, смелые, благородные, вежливые, мудрые и даже красивые. Круче любых спасателей Малибу. Мне было все равно кто меня спасет, но, когда это так галантно, профессионально, красиво и весело — даже забываешь, что совсем недавно еще молилась, кричала, плакала и паниковала. Вы — мои герои!», — написала на своей странице в соцсети Кабанова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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