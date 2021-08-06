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Происшествия

В Феодосии мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим

В отделение вневедомственной охраны поступила информация о том, что с балкона третьего этажа многоквартирного дома неизвестный ведет стрельбу, предположительно из пневматической винтовки.

Агрессивно настроенного 67-летнего нарушителя задержали в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

«Злоумышленник успел произвести несколько выстрелов с балкона многоэтажного дома в сторону людей. К счастью, в результате его действий никто не пострадал. После задержания нарушитель был передан полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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