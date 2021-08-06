Происшествия
В Евпатории алкоголики украли школьный забор и сдали на металлолом
Сотрудники МВД Евпатории изобличили воров, который украли секции металлического забора, установленного вокруг одного из учебных заведений города. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Ворами оказались трое местных жителей, в том числе 36-летняя женщина. Один из подозреваемых уже имел судимость. Задержанные пояснили, что металлические секции забора они похитили и сдали в пункт приема металлолома с целью покупки очередной порции спиртного.
Следственным отделом МВД Евпатории по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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