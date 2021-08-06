Сводка о новых заражениях в Крыму

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Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

«За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 123 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7596 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 284 человека, выздоровевших за весь период – 52 079 человек.

Сергей Аксенов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран», - отметил Аксенов.

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