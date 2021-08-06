Столкнулись авто и опрокинулся байк: двое пострадали в ДТП в Крыму

Два человека получили травмы в результате аварий, которые произошли накануне на западе и на востоке Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Так, одно из ДТП произошло на выезде из поселка Черноморское в сторону Евпаторию. При столкновении автомобилей «ГАЗель» и «Лада 2111» пострадал один человек.

Женщина оказалась зажата в искореженном авто, поэтому на помощь подоспели спасатели.

«Сотрудники МЧС провели деблокацию пострадавшей из автомобиля «Лада» и передали ее сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации», - уточнили в ведомстве.

Через несколько часов помощь понадобилась уже на автодороге Судак-Солнечная Долина. Здесь произошло столкновение мотоцикла «Ямаха» со встречным автомобилем, после чего байк опрокинулся. Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был отправлен в больницу. На месте ДТП обеспечены противопожарные меры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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