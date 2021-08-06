Смертельно опасные пауки расплодились в Крыму

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Если раньше они селились в степях и у водоемов, то теперь обитают ближе к людям.

В Крыму в несколько раз выросла численность пауков каракуртов, которые представляют смертельную опасность для людей. Об этом пишет ForPost со ссылкой на доктора биологических наук Сергея Иванова.

Он объяснил рост популяции этих насекомых глобальным потеплением и другими климатическими изменениями. Эта тенденция наблюдается на всем юге России. Раньше, по его словам, черную вдову удавалось встретить очень редко, а сейчас – 6-7 особей за один поход в лес.

Ученый отметил, что пауки обитают в степях, у соленых водоемов и в растительности на пляжах. Однако в последнее время они предпочитают селиться в городах, выбирая заросли, овраги, мусорные кучи и даже подъезды многоэтажек.

Каракурты представляют опасность для жизни здоровья людей. Так, в Волгограде этим летом от их укусов пострадали 14 человек, они попали в больницы в тяжелом состоянии. Также были амбулаторные обращения. Медики отмечают, что 10 лет назад такие случаи были единичными, но с каждым годом их число растет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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