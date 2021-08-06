Севастопольцев от Херсонеса расселять не будут

Севастопольцев, живущих на улице Древней, не будут расселять принудительно. Личные гарантии в этом дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, очередной неожиданностью для проживающих в районе Херсонеса горожан стало появление некоего «Руслана-в-шортах», от имени успевшего получить известность в судах, СМИ и СК РФ по Севастополю фонда «Моя история» предлагавшего выкупить квартиры в домах по соседству с будущим «археологическим парком».

В фонде подтвердили связь организации с «Русланом-в-шортах», но дать комментарий по поводу глубинных причин своих действий не пожелали, объяснив переговоры по выкупу жилья севастопольцев гуманизмом и альтруизмом.

Городское сообщество не могло не обратить внимание то, что визит представителя фонда «Моя история» состоялся сразу после внезапного явления сотрудников ГБУ «Парки и скверы», которые начали сносить ограждение и живую изгородь. Позже представитель горхоза сообщил, что элементы благоустройства незаконно установлены на городской земле — придомовая территория до сих пор не поставлена на кадастровый учет.

Подобные события стали дополнительными аргументами для опасений севастопольцев, и без того не вдохновленных планами строительства монструозных сооружений на территории античного города в интересах непонятных лиц.

По словам Михаила Развожаева, хронологическая близость этих событий – чистая случайность. В самих переговорах по выкупу квартир градоначальник ничего плохого не видит, однако, согласился губернатор города-героя, энтузиазм ГБУ «Парки и скверы» был не ко времени.

«Ответственные сотрудники сообщили, что все было корректно и все были предупреждены, но со стороны это выглядело плохо. Можно было как минимум поставить вопрос на паузу и еще раз объяснить», - признал градоначальник.

Михаил Развожаев подчеркнул, что работа по устранению «несанкционированных» элементов благоустройства идет в плановом режиме, а шумный инцидент на Древней улице – банальное стечение обстоятельств.

По информации самого градоначальника, «Руслан-в-шортах» действовал без санкции руководства фонда «Моя история». Михаил Развожаев добавил, что проект строительства «археологического парка» не утвержден, а снос домов имелся только в одном из вариантов.

«Я лично могу прогарантировать: если жители хотят остаться и жить в этих домах, то никто не будет их выгонять. Проект всегда можно изменить», - подчеркнул Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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