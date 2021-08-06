Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе

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За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.

За сутки выздоровели 116 человек, сообщили в правительстве города. Семеро скончались. Таким образом, всего за пять дней августа COVID-19 унес жизни тридцати двух человек.

С начала пандемии в Севастополе выявлены 21 851 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. 18 952 выздоровели, 889 умерли.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки на территории республики подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, 284 пациента выздоровели, четырнадцать скончались.

Общее число заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 62 070 человек. 52 079 пациентов выздоровели, умерли 1838.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя. Строительство собственного завода по производству медицинского кислорода признано нецелесообразным.

Сводка о новых заражениях в Крыму. Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

В Крыму почти 400 «тяжелых» пациентов с COVID-19. В крымских больницах на стационарном лечении находятся 392 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.