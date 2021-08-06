Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя

Строительство собственного завода по производству медицинского кислорода признано нецелесообразным.

В Севастополе пока не планируется создание предприятия по производству медицинского кислорода, так как после отступления пандемии коронавируса городу вряд ли понадобятся большие объемы этого продукта. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Идеально, если бы был кислородный завод, который бы обеспечивал . Но это хорошо в военное время, условно говоря, а в мирное время – это расходы, которые могут быть не оправданы», – сказал глава региона.

Нынешняя потребность в медицинском кислороде объясняется возросшим количеством инфицированных, однако однозначно заявить о целесообразности строительства в городе подобного завода можно будет после оценки штатной потребности в этом продукте.

Сейчас большие объемы медицинского кислорода доставляются из Симферополя и России. Станция по его производству также работает в Первой городской больнице Севастополя. Дефицита медицинского кислорода в регионе, как подчеркнул Михаил Развожаев, не было, нет и не будет.

Напомним, ранее стало известно об образовании перед поставщиками медицинского кислорода кредиторской задолженности, которая была погашена за счет средств Резервного фонда Российской Федерации.

Данную ситуацию Михаил Развожаев объяснил тем, что руководители медицинских учреждений в какой-то момент решили пустить средства на другие потребности, в частности, лекарства. Но после этого им было поручено производить оплату в срок, чтобы избежать проблем с поставками в будущем.

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