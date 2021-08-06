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Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 6 августа

00:23 пятница, 6 августа 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 6 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (в г.Севастополь высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 33, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью около 26 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 33, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 88 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 23, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 27, в Феодосии - 26, в Ялте - 27 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 27, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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