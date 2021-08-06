Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Крыму

Крымские полицейские устроили погоню за 17-летним парнем, который в состоянии опьянения управлял автомобилем.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, пытаясь скрыться, молодой человек чуть не сбил мопедиста и съехал в кювет.

«Нарядом ДПС в городе Щелкино Ленинского района был замечен автомобиль Chevrolet Lacetti, который двигался рывками и вызвал подозрение у сотрудников полиции, – говорится в сообщении. – Сотрудник полиции подал сигнал водителю об остановке транспортного средства, однако он проигнорировал требования инспектора ДПС и продолжил движение на большой скорости. Скрываясь от полицейских, водитель чуть не сбил мопедиста, который двигался по краю проезжей части».

Молодой человек пытался сбежать от полицейских, тем самым создал угрозу жизни и здоровью граждан. На закруглении автодороги в районе села Семеновка водитель не справился с управлением, зацепил обочину и съехал кювет.

«За рулем транспортного средства оказался 17-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения. Был вызван законный представитель несовершеннолетнего – дедушка, у которого он и взял без спроса автомобиль, чтобы покататься с друзьями. На требование полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом», – уточнили в МВД.

Полицейские в отношении молодого человека составили два административных протокола. По части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Нарушителю грозит штраф. Протоколы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ленинского района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава Сакского ветцентра попался на взятках за нелегальное мясо. Расследование в отношении руководителя Сакского районного ветеринарного центра завершено, он обвиняется в получении крупной взятки.

В Крыму создали комиссию по противодействию экстремизму. Глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в регионе.

Крымчанин, утопивший тело сожительницы в канализации, предстанет перед судом. Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.

В Севастополе сторожем назначили ранее судимого за кражу. Сторож одного из городских пляжей присвоил сумку отдыхающего, в которой находилось 10 000 рублей. Как было установлено в ходе расследования, кадровая политика оператора пляжа была по меньшей мере странной.