Происшествия
Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Крыму
Крымские полицейские устроили погоню за 17-летним парнем, который в состоянии опьянения управлял автомобилем.
Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, пытаясь скрыться, молодой человек чуть не сбил мопедиста и съехал в кювет.
«Нарядом ДПС в городе Щелкино Ленинского района был замечен автомобиль Chevrolet Lacetti, который двигался рывками и вызвал подозрение у сотрудников полиции, – говорится в сообщении. – Сотрудник полиции подал сигнал водителю об остановке транспортного средства, однако он проигнорировал требования инспектора ДПС и продолжил движение на большой скорости. Скрываясь от полицейских, водитель чуть не сбил мопедиста, который двигался по краю проезжей части».
Молодой человек пытался сбежать от полицейских, тем самым создал угрозу жизни и здоровью граждан. На закруглении автодороги в районе села Семеновка водитель не справился с управлением, зацепил обочину и съехал кювет.
«За рулем транспортного средства оказался 17-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения. Был вызван законный представитель несовершеннолетнего – дедушка, у которого он и взял без спроса автомобиль, чтобы покататься с друзьями. На требование полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом», – уточнили в МВД.
Полицейские в отношении молодого человека составили два административных протокола. По части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Нарушителю грозит штраф. Протоколы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ленинского района.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Глава Сакского ветцентра попался на взятках за нелегальное мясо. Расследование в отношении руководителя Сакского районного ветеринарного центра завершено, он обвиняется в получении крупной взятки.
В Крыму создали комиссию по противодействию экстремизму. Глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в регионе.
Крымчанин, утопивший тело сожительницы в канализации, предстанет перед судом. Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.
В Севастополе сторожем назначили ранее судимого за кражу. Сторож одного из городских пляжей присвоил сумку отдыхающего, в которой находилось 10 000 рублей. Как было установлено в ходе расследования, кадровая политика оператора пляжа была по меньшей мере странной.
В горах Крыма спасли балерину Большого театра
В районе Судака балерина Большого театра Мария Кабанова сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке с сыпучим грунтом.
Ливни и град ожидаются в Крыму в выходные
Обильные осадки ожидаются в некоторых районах Крыма 7 и 8 августа.
В Крыму после наводнения снова открыли все пляжи
На полуострове открыли все пляжные территории, купание на которых было запрещено после наводнения, вызванного обильными ливнями в июле текущего года.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
3 августа
Когда в Крыму станет прохладнее
2 августа
Сводка о новых заражениях в Крыму
Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.