Подрядчик подделал документы для участия в благоустройстве пляжа в Севастополе

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который подделал документы, чтобы стать подрядчиком работ по благоустройству пляжа в районе парка Победы в Севастополе.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве города.

«Установлено, что для участия и победы в конкурсе на осуществление благоустройства территории пляжа, организованном государственным казенным учреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», индивидуальный предприниматель предоставил поддельные документы о наличии опыта выполнения аналогичных услуг. На их основании в апреле 2020 года заключен договор благоустройства», – сообщили в прокуратуре.

Выявленные прокуратурой Гагаринского района Севастополя нарушения послужили основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Прокуратура района контролирует ход расследования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму создали комиссию по противодействию экстремизму. Глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в регионе.

Крымчанин, утопивший тело сожительницы в канализации, предстанет перед судом. Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.

В Севастополе сторожем назначили ранее судимого за кражу. Сторож одного из городских пляжей присвоил сумку отдыхающего, в которой находилось 10 000 рублей. Как было установлено в ходе расследования, кадровая политика оператора пляжа была по меньшей мере странной.

В Крыму сожгли полцентнера сыров и сушеного мяса. Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Евпатории и Саках более 40 кг санкционных продуктов, подлежащих уничтожению.