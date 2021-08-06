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Власть

Подрядчик подделал документы для участия в благоустройстве пляжа в Севастополе

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который подделал документы, чтобы стать подрядчиком работ по благоустройству пляжа в районе парка Победы в Севастополе.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве города.

«Установлено, что для участия и победы в конкурсе на осуществление благоустройства территории пляжа, организованном государственным казенным учреждением «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», индивидуальный предприниматель предоставил поддельные документы о наличии опыта выполнения аналогичных услуг. На их основании в апреле 2020 года заключен договор благоустройства», – сообщили в прокуратуре.

Выявленные прокуратурой Гагаринского района Севастополя нарушения послужили основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Прокуратура района контролирует ход расследования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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