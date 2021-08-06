Власть
Подрядчик благоустройства дворов Симферополя стал фигурантом дела о мошенничестве
Полицейские раскрыли подробности уголовного дела, возбужденного из-за невыполнения госконтракта на благоустройство дворов в Симферополе.
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, директор подрядной организации задержан за мошенничество.
«Оперативники установили, что в сентябре 2020 года частным предприятием были заключены контракты на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов на ул. 60 лет Октября и ул. Бела Куна в Симферополе, – говорится в сообщении. – Должностные лица предприятия, не выполнив в полном объеме отраженные в актах работы, предоставили документы, свидетельствующие об их выполнении».
В рамках проверки полицейские определили объем не выполненных предприятием работ, стоимость которых составила более одного миллиона рублей по одному контракту и порядка пяти миллионов рублей по второму.
«Таким образом должностные лица предприятия подозреваются в хищении денежных средств и причинении ущерба на указанную сумму, – уточнили в МВД. – Директор предприятия задержан в порядке статьи 91 УПК РФ».
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы по качеству и объемам выполненных работ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сотрудники полиции задержали директора компании ООО «Строительные технологии». Компания является генеральным подрядчиком благоустройства скверов и дворовых территорий в Симферополе, которое велось в прошлом году в рамках соглашения с правительством Москвы. Ряд объектов не сдан до сих пор.
В прошлом году по соглашению между правительством Москвы и Совмином Крыма Симферополь получил почти 900 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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