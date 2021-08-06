Новый исполняющий обязанности главы администрации назначен в Керчи

Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый заместитель главы администрации Святослав Брусаков.

Соответствующее решение приняли сегодня депутаты Керченского горсовета.

«Временное исполнение обязанностей главы администрации возложено решением сессии на нового первого зама главы администрации Святослава Анатольевича Брусакова. Сегодня состоялась внеочередная сессия Керченского городского совета. Решение было единогласным», – сообщили в администрации города.

По данным из открытых источников, Брусаков является главой правления потребительского кооператива «Лодочный причал №249». Также он является президентом Федерации спортивной борьбы Керчи. На должность заместителя главы администрации города он был назначен два дня назад.

Ранее исполняющей обязанности главы администрации Керчи была назначена Екатерина Федоренко, которая до этого возглавляла управление градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города.

22 июля текущего года занимавший должность главы администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. Он был назначен в октябре 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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