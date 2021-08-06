Насколько подорожал бензин в Крыму за последнюю неделю

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Бензин по всей России дорожает уже 11-ю неделю подряд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе розничные цены на топливо росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. На предыдущей - во всех субъектах РФ без исключения.

В Крыму за последнюю неделю бензин подорожал на 24-26 копеек, в Севастополе - на 5-6 копеек. При этом в большинстве регионов рост цен на топливо не превышал 20 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,85 руб./л, Аи-95 - на 7 коп., до 49,28 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 6 копеек и составила 50,6 руб./л.

Всего с начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,8 руб./л, Аи-95 - на 1,9 руб./л.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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