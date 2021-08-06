Массовые отключения в Крыму: часть Симферополя и пригород без воды

фото © Podrobnosti.ua

Сразу несколько поселков под Симферополем, а также десятки улиц города остались без воды из-за аварий и ремонтов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в связи с работами на сетях холодного водоснабжения ограничено водоснабжение в поселках Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Давыдовка, Укромное, Комсомольское, садовом товариществе «Энергетик». Кроме того, перебои с водой в пятницу будут в районе больницы имени Семашко, а также на улицах Зеленая, Киевская, бульвар Франко, Богдана Хмельницкого, Тренева, Хвойная, Звездная, Кипарисная, Миндальная, Усадебная, Пихтовая и в переулке Хвойный.

Кроме того, в Джанкое из-за ремонтных работ ограничено водоснабжение жителей улицы Ленина (№ 36, 38, 40, 42), а в Керчи – улицы Лозовая, Кооперативная, Красная, Ворошилова (№ 10).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд. Заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов заявил, что Российской Федерации необходимо решить в Крыму проблему нехватки воды для технологических нужд.

Тысячи жителей Симферополя, Керчи и Джанкоя остались без воды. Ремонтные работы на сетях оставят без воды жителей десятков улиц в Симферополе, Джанкое, Керчи и Евпатории.

Пострадавшие от потопа дворы в Ялте пообещили починить через год. В Ялте на 2022 год запланирован ремонт 62 пострадавших от потопа дворов.

Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию. Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию.