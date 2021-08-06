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Массовые отключения в Крыму: часть Симферополя и пригород без воды
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Сразу несколько поселков под Симферополем, а также десятки улиц города остались без воды из-за аварий и ремонтов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
Так, в связи с работами на сетях холодного водоснабжения ограничено водоснабжение в поселках Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Давыдовка, Укромное, Комсомольское, садовом товариществе «Энергетик». Кроме того, перебои с водой в пятницу будут в районе больницы имени Семашко, а также на улицах Зеленая, Киевская, бульвар Франко, Богдана Хмельницкого, Тренева, Хвойная, Звездная, Кипарисная, Миндальная, Усадебная, Пихтовая и в переулке Хвойный.
Кроме того, в Джанкое из-за ремонтных работ ограничено водоснабжение жителей улицы Ленина (№ 36, 38, 40, 42), а в Керчи – улицы Лозовая, Кооперативная, Красная, Ворошилова (№ 10).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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