Общество
Ливни и град ожидаются в Крыму в выходные
фото © Новости Крыма
Обильные осадки ожидаются в некоторых районах Крыма 7 и 8 августа.
Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в главном управлении МЧС по республике.
«Днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.
По данным синоптиков, ухудшение погоды связано с прохождением активного холодного фронтального раздела.
Ранее сообщалось, что в Алуште 4 августа за день выпала почти месячная норма осадков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Количество выпавших в июле осадков в Крыму превысило норму на треть. В июле в Крыму выпало осадков почти на треть больше от месячной нормы.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 5 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 5 августа.
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