Ливни и град ожидаются в Крыму в выходные

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Обильные осадки ожидаются в некоторых районах Крыма 7 и 8 августа.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в главном управлении МЧС по республике.

«Днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.

По данным синоптиков, ухудшение погоды связано с прохождением активного холодного фронтального раздела.

Ранее сообщалось, что в Алуште 4 августа за день выпала почти месячная норма осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество выпавших в июле осадков в Крыму превысило норму на треть. В июле в Крыму выпало осадков почти на треть больше от месячной нормы.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 5 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 5 августа.

Ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайшие часы. Сильные ливни с грозами, шквал и град ожидаются в Крыму до конца текущего дня.

Прогноз погоды в Крыму на среду 4 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 4 августа.