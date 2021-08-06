Власть
Крыму надо еще 7,4 млрд рублей на догазификацию
фото © Новости Крыма
Все эти дома находятся в населенных пунктах в которых уже есть газ, однако они не были подключены к газопроводу в силу разных причин.
Об этом на совещании с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком по вопросам газификации Республики Крым заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«У нас потенциально сегодня количество домовладений, подпадающих по действие указа (Президента РФ -Ред.) , составляет около 78 тысяч в населенных пунктах, где газ уже в самом населенном пункте есть, но дома частично или улицы негазифицированны. (…) В общем ресурсоснабжающими организациями и органами местной власти собрано около 15 тысяч заявлений о готовности к техприсоединениям. Общая цена вопроса, пока, предварительно, на 78 тысяч домовладений — 7,4 млрд рублей, на первые 15 тысяч домовладений — около полутора миллиардов», — сообщил глава Крыма.
При этом Сергей Аксенов отметил, что намерен обратиться к правительству РФ с тем, чтобы Крыму на догазификацию до конца этого года было выделено около 200 млн рублей и 1 млрд 300 млн рублей на первые 15 тысяч домовладений на 2022 год.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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