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Крымские студенты постреляли из минометов и гаубиц
фото © Новости Крыма
Курсанты военного учебного центра Крымского федерального университета в ходе войсковой стажировки провели боевые стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30 и 82-мм миномета 2Б14.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Основой подготовки курсантов стало проведение занятий по модульной системе. Первоначально они прошли курс одиночной подготовки с изучением разных видов стрелкового оружия, боевых машин, а также артиллерийских систем, в том числе гаубиц «Мста-Б» и Д-30, – говорится в сообщении. – На основном этапе стажировки, под руководством опытных офицеров-артиллеристов, курсанты провели боевые стрельбы из гаубицы Д-30 и миномета 2Б14».
Стрельба велась по целям, имитирующим различные фортификационные сооружения, бронетехнику и огневые средства условного противника на расстоянии от 700 до 1300 метров. Каждый курсант прошел практику в должности всех номеров расчета орудия, в том числе и его командира.
Также курсантов обучили решать различные огневые задачи, в том числе по наведению и корректировке огня артиллерии. Войсковая стажировка с курсантами военного учебного центра КФУ проходит в соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота в соответствии с учебным планом подготовки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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