Крымчанин, утопивший тело сожительницы в канализации, предстанет перед судом

Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.

Как сообщается на сайте крымского следкома, в декабре 2019 года в правоохранительные органы от жителей Евпатории поступило сообщение о безвестном исчезновении их 32-летней родственницы. По словам родственников, женщина в последнее время проживала в Сакском районе с неким мужчиной и вела асоциальный образ жизни.

Правоохранители установили личность гражданина. При осмотре его жилища обнаружены следы, которые свидетельствовали о совершении им преступления в отношении без вести пропавшей женщины. От подозреваемого были получены признательные показания.

Установлено, что пьяный мужчина избил свою сожительницу, от полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул труп в покрывало и спрятал в очистном люке, расположенном в селе Кольцово Сакского района.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти женщины.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру и с обвинительным заключением будут направлены в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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