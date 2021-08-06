Крымчанин получил 20 лет колонии за изнасилование дочери сожительницы

Советский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в изнасиловании малолетней и приговорил к 20 годам колонии.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ – изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, суд установил, что мужчина и его 15-летний пасынок с апреля 2018 по май 2020 года совершали в отношении 10-летней родственницы преступления сексуального характера и запугивали.

О преступлении стало известно, когда девочка приехала к родственникам в Севастополь. Там она рассказала о случившемся.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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