Какой сегодня праздник 6 августа

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Сегодня, 6 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день пива (International Beer Day)

Пиво – один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведет свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Поэтому неудивительно, что в честь него повсеместно устраивается множество фестивалей, ярмарок и праздников различного уровня.

Так, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии – это 1 марта.

Еще в последние годы все большую популярность набирает Международный день пива (англ. International Beer Day) – ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

День железнодорожных войск России

Фото mirkosmosa.ru

День Железнодорожных войск, отмечаемый в российских Вооруженных Силах ежегодно 6 августа, установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется как памятный день в соответствии с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России) приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

6 августа 1851 года вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги».

Борис и Глеб Бессонники

В этот день православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол.

Также сегодня, 6 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день «Врачи мира за мир»

- Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)

- Католическое Преображение Господне

- День памяти преподобного По­ликар­па, ар­химандрита Печерско­го

- День огненной воды

- День грибного дождя

- День шевеления пальцами ног (Wiggle Your Toes Day) в США

- Ночь вне дома (National Night Out) в США

- День свежего дыхания (National Fresh Breath Day) в США

- День независимости Ямайки

- День независимости Боливии

- День коктейля «Рутбир флоат» (National Root Beer Float Day) в США

- День «Восшествия на престол» в ОАЭ

- День принятия Конституции Ирана

Сегодня именины празднуют: Давид, Феофил, Афанасий, Роман, Иларион, Гермоген, Христина, Поликарп, Капитон, Папий (Папа), Феопрепий, Анатолий, Борис, Глеб, Боголеп, Измарагд, Именей, Фантин.

Что происходило 6 августа в прошлые годы

1807 - Россия, Пруссия и Франция подписали Тильзитський мирбыли признаны завоевания Наполеона в Центральной Европе.

1889 - прошел последний бой боксеров без перчаток.

1889 - появилась первая в мире гостиница («Савой») с ванной в каждом номере, построена была в Лондоне.

1890 - в Нью-Йорке прошла первая казнь через электрический стул, казнен убийца Уильям Кеммлер.

1932 - американцы соединили озера Эри и Онтарио (Северная Америка) каналом Велланд.

1932 - открылся первый Венецианский кинофестиваль (старейший кинофорум в мире, организованный по инициативе Бенито Муссолини).

1940 - во время сталинских репрессий был арестован советский ученый-генетик, ботаник, селекционер и географ Николай Вавилов.

1996 - Чеченские сепаратисты, боевики начинают штурм города Грозный.

1997 - «Apple Computer Inc» получила 150 миллионов долларов инвестиций от «Microsoft».

2002 - была взломана компьютерная сеть министерства обороны Японии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 августа. Какие праздники будут завтра?

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