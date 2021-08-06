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Происшествия

Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуированы 20 человек

На пожаре в многоквартирном жилом доме в Симферополе эвакуировали 20 человек, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Возгорание произошло накануне вечером в доме на переулке Марсовый пригородного поселка ГРЭС.

«Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС. Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой из опасной зоны было спасено четыре человека и эвакуированы еще 16 человек. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», - рассказали в ведомстве.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 10 человек и три единицы техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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