Власть
Глава Сакского ветцентра попался на взятках за нелегальное мясо
Расследование в отношении руководителя Сакского районного ветеринарного центра завершено, он обвиняется в получении крупной взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
Следователи установили, что в период с сентября по декабрь 2020 года глава ветцентра через двух посредниц систематически получал взятки от торговцев мясом и мясными продуктами в Саках.
«Незаконные вознаграждения передавались за покровительство деятельности, связанной с продажей пищевой продукции домашнего приготовления, допуска к производству ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и субпродуктов, не имеющих необходимых сопроводительных ветеринарных документов, отсутствие контроля за соблюдением качества пищевой продукции», - рассказали в ведомстве.
После получения очередной суммы директор ветцентра был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Общая сумма взяток составила более 270 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
«Сотрудниками следственного отдела по городу Саки собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд», - резюмировали в СК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин, утопивший тело сожительницы в канализации, предстанет перед судом. Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.
В Севастополе сторожем назначили ранее судимого за кражу. Сторож одного из городских пляжей присвоил сумку отдыхающего, в которой находилось 10 000 рублей. Как было установлено в ходе расследования, кадровая политика оператора пляжа была по меньшей мере странной.
В Крыму сожгли полцентнера сыров и сушеного мяса. Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Евпатории и Саках более 40 кг санкционных продуктов, подлежащих уничтожению.
На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку. Российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма, сообщает правозащитная организация ZMINA со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.
Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе
За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.
Массовые отключения в Крыму: часть Симферополя и пригород без воды
Сразу несколько поселков под Симферополем, а также десятки улиц города остались без воды из-за аварий и ремонтов.
Сводка о новых заражениях в Крыму
Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
3 августа
Когда в Крыму станет прохладнее
2 августа
Миллионы туристов могут убить Крым
Миллионные туристические потоки на Крымский полуостров могут создать трудности для транспортной инфраструктуры полуострова и негативно сказаться на природе.