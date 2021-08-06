Глава Сакского ветцентра попался на взятках за нелегальное мясо

Расследование в отношении руководителя Сакского районного ветеринарного центра завершено, он обвиняется в получении крупной взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что в период с сентября по декабрь 2020 года глава ветцентра через двух посредниц систематически получал взятки от торговцев мясом и мясными продуктами в Саках.

«Незаконные вознаграждения передавались за покровительство деятельности, связанной с продажей пищевой продукции домашнего приготовления, допуска к производству ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и субпродуктов, не имеющих необходимых сопроводительных ветеринарных документов, отсутствие контроля за соблюдением качества пищевой продукции», - рассказали в ведомстве.

После получения очередной суммы директор ветцентра был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Общая сумма взяток составила более 270 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

«Сотрудниками следственного отдела по городу Саки собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд», - резюмировали в СК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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