Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву

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Власти Крыма направят пять исков к Украине для «возмещения ущерба от блокады полуострова», сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«В судебные органы будем подавать (иски) по мере готовности. Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей», – сказал он в комментарии агентству ТАСС.

Он добавил, что власти полуострова продолжают работу «по подтверждению размера ущерба».

На этой неделе глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщал, что планирует подать документы в суд по «водной блокаде» до конца года. До этого Ефим Фикс сообщал, что рабочая парламентская группа обратилась в ФСБ и российский Следком с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины «за блокаду» Крыма, в том числе водную.

Также председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что перед обращением в международные инстанции из-за прекращения поставок воды по Северо-Крымскому каналу последуют иски в российские суды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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