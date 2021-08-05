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Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву
фото © Новости Крыма
Власти Крыма направят пять исков к Украине для «возмещения ущерба от блокады полуострова», сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«В судебные органы будем подавать (иски) по мере готовности. Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей», – сказал он в комментарии агентству ТАСС.
Он добавил, что власти полуострова продолжают работу «по подтверждению размера ущерба».
На этой неделе глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщал, что планирует подать документы в суд по «водной блокаде» до конца года. До этого Ефим Фикс сообщал, что рабочая парламентская группа обратилась в ФСБ и российский Следком с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины «за блокаду» Крыма, в том числе водную.
Также председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что перед обращением в международные инстанции из-за прекращения поставок воды по Северо-Крымскому каналу последуют иски в российские суды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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