Коронавирус в Крыму
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В Симферополе рабочие в масках будут ремонтировать ковидные палаты
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Во втором симферопольском клиническом роддоме, который в настоящее время перепрофилирован под коронавирусный госпиталь, до конца года проведут капитальный ремонт системы вентиляции помещений.
Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.
В соответствии с документом, подрядчик проведет капитальный ремонт вентиляции в операционных блоках, палатах для беременных, родильниц и гинекологических больных на 2, 3 и 4 этажах, отделениях анестезиологии, реанимации, патологии новорожденных и недоношенных детей с койками интенсивной терапии, родильных залов, процедурных и смотровых. Общая стоимость этих работ составит 32,5 млн. рублей.
Тот факт, что в помещениях родильного дома в настоящее время проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, по мнению чиновников, не помешает проведению работ, поскольку они будут проводиться поэтапно:
«Капитальный ремонт системы вентиляции в Симферопольском КРД №2 будет выполняться поэтапно, в связи с этим на пациентах и лечебном процессе проведение ремонтных работ никак не отразится. Кроме того, рабочие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», - сообщили РИА Новости в Минздраве РК.Средства индивидуальной защиты предстоит использовать сотрудникам симферопольского ООО «Южная торговая компания, поскольку именно эта фирма, в соответствии с распоряжением, определена единственным исполнителем работ.
ООО «ЮТК» - фирма с 6-летней историей и большим опытом участия в госзакупках. Всего компания принимала участие в 77 торгах, из них выиграла 17. Работы в симферопольском роддоме фирме предстоит завершить до конца года.
«Обязанность единственного подрядчика выполнить работы собственными силами в объеме не менее 90%. Авансовые платежи не предусмотрены», - сказано в распоряжении.
Ранее сообщалось, что подмосковное ООО «МБ-Строй» отремонтирует поликлиническое отделение детской больницы Керчи за 293,6 млн. рублей. Предельный срок окончания работ – 31 декабря 2022 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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