Происшествия
В Севастополе после крупных пожаров введен 5-й класс пожароопасности
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В Севастополе введен пятый класс пожарной опасности. Только за сутки сгорело почти шесть гектаров сухой травы и растительности – территория, по площади сравнимая с восемью футбольными полями. Такого крупного ущерба природе в регионе не фиксировали уже несколько лет.
Об этом сообщил в пресс-службе Главного управления МЧС по Севастополю.
«Подобное было несколько лет назад. В прошлом году и в позапрошлом такого у нас не было, чтобы вот так много и в один день», – сказали в пресс-службе ведомства.Самыми крупными на этот раз оказались пожары, произошедшие с промежутком чуть меньше двух часов, в Балаклавском районе: на улице Сапунгорской и территории небольшого поселка, так называемого 1-го отделения Золотой балки. В первом случае до момента полной ликвидации последствий возгорания огонь успел уничтожить 3 000 кв. метров, во втором – 2 500.
Всего за минувшие сутки спасательные подразделения МЧС выезжали в разные районы города на тушения пять раз. Из них три возгорания имели небольшую площадь, но представляли угрозу распространения на жилые постройки поблизости. Ситуация усугублялась отсутствием водоснабжения и возможности подключиться к гидранту, а также сильными порывами ветра. Пожары были потушены, людских жертв удалось избежать.
Как установили дознаватели, причиной всех возгораний, произошедших 4 августа, стало неосторожное обращение с огнем. А уже 5 августа в регионе был введен 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная ПО). Посещение лесов теперь запрещено. Особо опасные с точки зрения возможного возгорания участки патрулируют сотрудники МЧС, в лесничествах дежурят дополнительные бригады.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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