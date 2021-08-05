В Севастополе после крупных пожаров введен 5-й класс пожароопасности

фото © Public Domain Pictures

В Севастополе введен пятый класс пожарной опасности. Только за сутки сгорело почти шесть гектаров сухой травы и растительности – территория, по площади сравнимая с восемью футбольными полями. Такого крупного ущерба природе в регионе не фиксировали уже несколько лет.

Об этом сообщил в пресс-службе Главного управления МЧС по Севастополю.

«Подобное было несколько лет назад. В прошлом году и в позапрошлом такого у нас не было, чтобы вот так много и в один день», – сказали в пресс-службе ведомства.Самыми крупными на этот раз оказались пожары, произошедшие с промежутком чуть меньше двух часов, в Балаклавском районе: на улице Сапунгорской и территории небольшого поселка, так называемого 1-го отделения Золотой балки. В первом случае до момента полной ликвидации последствий возгорания огонь успел уничтожить 3 000 кв. метров, во втором – 2 500.

Всего за минувшие сутки спасательные подразделения МЧС выезжали в разные районы города на тушения пять раз. Из них три возгорания имели небольшую площадь, но представляли угрозу распространения на жилые постройки поблизости. Ситуация усугублялась отсутствием водоснабжения и возможности подключиться к гидранту, а также сильными порывами ветра. Пожары были потушены, людских жертв удалось избежать.

Как установили дознаватели, причиной всех возгораний, произошедших 4 августа, стало неосторожное обращение с огнем. А уже 5 августа в регионе был введен 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная ПО). Посещение лесов теперь запрещено. Особо опасные с точки зрения возможного возгорания участки патрулируют сотрудники МЧС, в лесничествах дежурят дополнительные бригады.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма. Селевые потоки во время ливня в горах Крыма повредили постройки Косьмо-Дамиановского монастыря под Алуштой.

Фургон влетел в грузовик на трассе «Таврида»: есть пострадавший. Один человек получил травмы в результате столкновения автомобиля «ГАЗель» с грузовиком MAN в Белогорском районе Крыма.

В Бахчисарайском районе Крыма спасли маму с детьми. Поздно вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Бельбекской долины, вблизи сел Танковое и Куйбышево Бахчисарайского района, заблудились женщина и двое детей.

В Симферополе на пешеходном переходе сбили женщину. В Симферополе водитель автомобиля «ВАЗ» сбил женщину прямо на пешеходном переходе.