В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд

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Заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов заявил, что Российской Федерации необходимо решить в Крыму проблему нехватки воды для технологических нужд.

«Это высокие риски ухудшения ситуации в химической промышленности», – заявил Степанов в интервью информагентству ТАСС, комментируя ситуацию.

«В первую очередь это касается предприятия «Крымский Титан»: раньше они использовали техническую воду из Северо-Крымского канала для обезвреживания своих кислых стоков. Сейчас там, конечно, идет реконструкция предприятия, организуются новые источники водоснабжения, но это на нашем контроле», – утверждает он.

При этом Степанов не пояснил, о каких новых источниках водоснабжения для этого предприятия идет речь.

Ранее в комитете по экологии и природным ресурсам парламента Крыма сообщили о выездной комиссии, которую намерены провести 17 мая на заводе «Крымский титан» в Армянске, чтобы «оценить состояние кислотонакопителя в преддверии наступления летнего сезона и существенного повышения температуры воздуха».

Информации о состоянии кислотонакопителя на заводе «Крымский титан» из независимых источников в настоящее время нет.

В Красноперекопском районном суде Крыма 19 февраля начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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