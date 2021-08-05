Водный кризис
Развитие сюжета: Мишустин поручил дать Крыму еще 2,3 млрд рублей на водоснабжение ● Севастополь обеспечен водой на ближайшие два года ● Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины ● Власти Крыма рассказали о сроках подачи иска к Украине из-за «водной блокады» ● В России решили, что в Крыму два года не будет проблем с водой
В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд
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Заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов заявил, что Российской Федерации необходимо решить в Крыму проблему нехватки воды для технологических нужд.
«Это высокие риски ухудшения ситуации в химической промышленности», – заявил Степанов в интервью информагентству ТАСС, комментируя ситуацию.
«В первую очередь это касается предприятия «Крымский Титан»: раньше они использовали техническую воду из Северо-Крымского канала для обезвреживания своих кислых стоков. Сейчас там, конечно, идет реконструкция предприятия, организуются новые источники водоснабжения, но это на нашем контроле», – утверждает он.
При этом Степанов не пояснил, о каких новых источниках водоснабжения для этого предприятия идет речь.
Ранее в комитете по экологии и природным ресурсам парламента Крыма сообщили о выездной комиссии, которую намерены провести 17 мая на заводе «Крымский титан» в Армянске, чтобы «оценить состояние кислотонакопителя в преддверии наступления летнего сезона и существенного повышения температуры воздуха».
Информации о состоянии кислотонакопителя на заводе «Крымский титан» из независимых источников в настоящее время нет.
В Красноперекопском районном суде Крыма 19 февраля начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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