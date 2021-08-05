Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +28
море +26

Водный кризис

В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд

16:24 четверг, 5 августа 2021
В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд

фото © Корреспондент

Заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов заявил, что Российской Федерации необходимо решить в Крыму проблему нехватки воды для технологических нужд.

«Это высокие риски ухудшения ситуации в химической промышленности», – заявил Степанов в интервью информагентству ТАСС, комментируя ситуацию.

«В первую очередь это касается предприятия «Крымский Титан»: раньше они использовали техническую воду из Северо-Крымского канала для обезвреживания своих кислых стоков. Сейчас там, конечно, идет реконструкция предприятия, организуются новые источники водоснабжения, но это на нашем контроле», – утверждает он.

При этом Степанов не пояснил, о каких новых источниках водоснабжения для этого предприятия идет речь.

Ранее в комитете по экологии и природным ресурсам парламента Крыма сообщили о выездной комиссии, которую намерены провести 17 мая на заводе «Крымский титан» в Армянске, чтобы «оценить состояние кислотонакопителя в преддверии наступления летнего сезона и существенного повышения температуры воздуха».

Информации о состоянии кислотонакопителя на заводе «Крымский титан» из независимых источников в настоящее время нет.

В Красноперекопском районном суде Крыма 19 февраля начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пострадавшие от потопа дворы в Ялте пообещили починить через год. В Ялте на 2022 год запланирован ремонт 62 пострадавших от потопа дворов.

Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию. Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию.

Мишустин поручил дать Крыму еще 2,3 млрд рублей на водоснабжение. Значительную часть этих средств потратят на реконструкцию водовода на ЮБК.

Феодосия и прилегающие поселки «утонули» в мусоре. Блогер рассказал, что несмотря на зловонную проблему, руководство города как ни в чем не бывало уходит в отпуск.

Потоп в Крыму
Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма

Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма

Селевые потоки во время ливня в горах Крыма повредили постройки Косьмо-Дамиановского монастыря под Алуштой.

Происшествия
На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку

На выезде из Крыма силовики задержали ялтинскую активистку

Российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на границе Крыма, сообщает правозащитная организация ZMINA со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Странности
Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»

Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»

Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.

Коронавирус в Крыму
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации