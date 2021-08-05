В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима

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Симферопольские транспортные чиновники совместно с полицейскими проводят проверки в городском общественном транспорте, чтобы найти нарушителей масочного режима.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, пока граждан без масок не штрафуют, а только объясняют им опасность такого несознательного поведения.

«В период с 16 по 29 июля на территории крымской столицы провели 27 проверок, во время которых осуществлено более 200 профилактических мероприятий с пассажирами по вопросам обязательного ношения средств индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте. Также пассажирам была разъяснена ответственность за несоблюдение масочного режима», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасию Волкову.

Также в администрации напомнили, что водители имеют право отказать в продаже билета пассажиру без маски, не начинать движение до выхода пассажира без маски и даже вызвать правоохранителей, если пассажир не подчиняется требованиям водителя. При этом сотрудники полиции вправе составить админпротокол, что повлечет за собой штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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