Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +32
море +26

Коронавирус в Крыму

В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима

В маршрутках Симферополя ловят нарушителей масочного режима

фото © Новости Крыма

Симферопольские транспортные чиновники совместно с полицейскими проводят проверки в городском общественном транспорте, чтобы найти нарушителей масочного режима.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, пока граждан без масок не штрафуют, а только объясняют им опасность такого несознательного поведения.

«В период с 16 по 29 июля на территории крымской столицы провели 27 проверок, во время которых осуществлено более 200 профилактических мероприятий с пассажирами по вопросам обязательного ношения средств индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте. Также пассажирам была разъяснена ответственность за несоблюдение масочного режима», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасию Волкову.

Также в администрации напомнили, что водители имеют право отказать в продаже билета пассажиру без маски, не начинать движение до выхода пассажира без маски и даже вызвать правоохранителей, если пассажир не подчиняется требованиям водителя. При этом сотрудники полиции вправе составить админпротокол, что повлечет за собой штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось,что за минувшие сутки в республике выявили еще 373 случая заболевания COVID-19. По информации Минзрава РК, накануне от коронавируса скончались еще 10 человек, общее число жертв болезни достигло 1779.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму завершили расследование уголовного дела из-за гибели трех сотрудников конвойной службы. Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кировского района Республики Крым, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибло трое сотрудников конвойной службы.

Бизнесмена, находящегося в федеральном розыске, задержали в Крыму. Уфимского бизнесмена Руслана Гилязова, находящегося в федеральном розыске с начала июня этого года, задержали в Крыму, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В Севастополе прокуратура утверждает, что предприниматели не платят за аренду в здании школы. В здании «Севастопольской музыкальной школы № 6» в селе Верхнесадовое четыре предпринимателя осуществляют коммерческую деятельность без внесения арендной платы, утверждает прокуратура города.

Одного из братьев-танцоров из Евпатории обвинили в совращении школьниц. В деле братьев Станишевских из Евпатории, которых подозревают в развращении малолетних, появились новые подробности. В уголовных делах против Олега и Игоря фигурирует три пострадавших, которые были признаны потерпевшими.

Странности
Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»

Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов»

Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.

Коронавирус в Крыму
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

Происшествия
Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма

Туристка ночью сорвалась в скальную расщелину в горах Крыма

Девушка во время прогулки по горам Крыма сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину.

Власть
Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву

Власти Крыма сообщили, что готовят пять исков к Киеву

Власти Крыма направят пять исков к Украине для «возмещения ущерба от блокады полуострова», сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации