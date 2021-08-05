Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса ● Что происходит в Ялте с коронавирусом? ● Туристы предпочитают Крым после введения ковидных ограничений на Кубани ● В Крыму резко выросло количество умерших от коронавируса ● Коронавирус в Севастополе - снова большой прирост заболевших
В Крыму за сутки выявили 375 случаев коронавируса
фото © gazetauzao.ru
За 4 августа на территории Крыма зарегистрировано 375 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5842 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 282 человека, выздоровевших за весь период – 51 795 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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