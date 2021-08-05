В Крыму за сутки выявили 375 случаев коронавируса

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За 4 августа на территории Крыма зарегистрировано 375 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5842 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 282 человека, выздоровевших за весь период – 51 795 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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